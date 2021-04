Leo fa commuovere Chiara. Fedez: “Gli ormoni…” FOTO

Chiara Ferragni si è commossa a seguito di un commento del figlio Leone. Fedez ha ironizzato sull’avvenimento. Ecco cosa è successo.

Occhi lucidi per Chiara Ferragni. L’influencer più famosa d’Italia si è mostrata commossa nelle storie di Instagram. A riprenderla è stato il marito Fedez. Chiara non ha saputo trattenere le lacrime quando il figlio Leone ha chiamato la nuova arrivata in casa Ferragenz “sorellina”.

La famiglia era riunita sul divano intenta ad ammirare un fumetto realizzato da due artisti. Una narrazione in cui questa volta il protagonista è Leone trasformato in un piccolo supereroe. Tra le scene disegnate sul finale i fumettisti hanno ritratto il figlio di Chiara e Fedez intento a vegliare su Vittoria.

Chiara Ferragni: un periodo pieno di gioia, sensibile come non mai

La famiglia dei Ferragnez si è mostrata felice ed entusiasta nello sfogliare il fumetto dedicato a Leone. Quest’ultimo, mentre ammirava la creazione con i genitori, ha commentato la scena finale. Qui il super Leo protegge Vittoria. Il piccolo ha affermato: “la sorellina”. Un momento che ha provocato in Chiara una forte emozione.

“La ferry è un fiume in piena. Gli ormoni non sono ancora a norma”, il commento ironico di Fedez.

Dal suo profilo Instagram, Chiara ha sottolineato come in questi giorni sia molto sensibile. Complice il recente parto e i conseguenti sbalzi ormonali che la portano spesso a commuoversi. In particolare una grande novità l’ha toccata. La Ferragni è entrata nel Cda del gruppo Tod’s. Una decisione presa da Diego della Valle per avvicinarsi alle nuove generazioni. La notizia ha fatto schizzare l’azienda in Borsa.

L’influencer nelle storie ha raccontato la grande emozione vissuta per via di questo nuovo ruolo. Poi ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta in questo cammino.

Non manca una riflessione molto personale. Chiara riflette sul percorso fatto in questi anni. Ripensa a quante volte si è sentita sola e derisa. Ma nononstante tutto non ha mai mollato. “Ho provato a crederci, Perchè se tu ci credi veramente, anche gli altri prima o poi capiranno”, le parole condivise dall’Influencer.