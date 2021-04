Il video dell’assurdo episodio che coinvolge la coppia di attori, Marco Bocci e Laura Chiatti, diventa subito virale sul web.

Insolita avventura per l’affiatata coppia di attori composta da Marco Bocci, e la meravigliosa Laura Chiatti, soltanto poche minuti fa nei pressi di un tratto non ben identificato dell’autostrada italiana. Come mostra il video adesso largamente condiviso in rete, i due si trovavano in viaggio nella propria auto.

Proprio un’ora prima, Laura, aveva condiviso su Instagram uno scatto in primo piano, molto apprezzato, e direttamente dall’autovettura poi aspramente presa in questione. Quando improvvisamente la situazione di calma apparente è stata sconvolta dalla pesante accusa di un terzo nei pressi di un casello autostradale.

Marco Bocci e Laura Chiatti: la brutta avventura in autostrada: “Le pare che…”

La voce alterata dell’addetto al controllo nella stazione autostradale urla incomprensibilmente contro l’attore di origini umbre. Il quale sembra cercare in ogni modo di spiegare le sue ragioni. Incredulità: ecco la parola chiave di ciò che è accaduto ai due celebri interpreti nel presto pomeriggio di oggi, mercoledì 28 aprile.

“Sono andato alla stazione di Firenze“, spiega l’attore, per poi continuare in tal modo: “Ma non ho fatto inversione! Non ha registrato il Telepass. Le pare che faccio un’inversione sull’autostrada?”.

A riprendere la scena è la stessa fidanzata di Bocci, l’attrice e modella, che condivide le sue origini con il suo amato. La quale, per commentare adeguatamente la scena oltre a filmarla, aggiungerà una puntina di comicità a riguardo. Inserendo nell’istantanea in movimento una serie di emoticon più che sorridenti. Eppure, nonostante il momento di caos iniziale…

Il protagonista del bizzarro equivoco, spiega indiscutibilmente le sue ragioni su quanto di reale sia accaduto nel momento immediatamente precedente alle riprese. Che Marco abbia o meno fatto inversione in un tratto non consentito non risulta ancora ben chiaro. Eppure, dalle risate… Pare che si tratti proprio di uno spiacevole, quanto a tratti divertente, malinteso!