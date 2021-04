“Ci metterei la firma”, il compleanno di Paola Barale: bellezza eterna-FOTO

Paola Barale, il compleanno di una star senza tempo, la sua bellezza splende come agli esordi: gli auguri dei fan

Nata il 28 aprile del 1967, Paola Barale compie 54 anni. Star senza tempo, ha esordito nel mondo dello spettacolo per l’evidente somiglianza con Madonna, fino a diventare la valletta prediletta dell’indimenticabile Mike Bongiorno.

Una similarità tale tra la pop star americana e la showgirl italiana, che nel 2016 ha causato un divertente fraintendimento sui profili social della Ciccone, dove qualcuno del suo staff deve aver confuso le due bellezze.

Ma oltre all’analogia estetica con l’icona del pop, ha dimostrato di avere moltissime altre risorse, diventando un’attrice e una conduttrice di successo. Più in generale, è stata uno dei personaggi femminili più amati e considerati nel mondo dello spettacolo.

Numerosissime le trasmissioni alle quali ha partecipato nel corso della sua lunga carriera, conquistando un successo davvero unico. Protagonista del gossip anche per i suoi amori, ha sposato Gianni Sperti nel ’98, per separarsi in seguito alla conoscenza avvenuta con Raz Degan nel 2002, relazione durata poi fino al 2015.

Paola Barale, 54 anni e non sentirli

Il compleanno di una star indimenticabile come Paola Barale, che compie 54 anni, ci ricorda quanto la sua bellezza sia strabiliante ed intramontabile.

Attiva su Instagram con un profilo che vanta 593 mila followers, totalmente invaso dagli auguri dei fan (comuni ed anche noti), condivide questa giornata sul social.

La showgirl posta uno scatto in pausa relax, commentando così la fatidica data: “E un bel 54 non me lo toglie nessuno“, giustamente fiera dell’ineguagliabile risultato.

Tanto basta per scatenare l’ammirazione dei followers: “Sempre bellissima“, “Stai alla grande“, “Ci metterei la firma“.

Superati i 15 mila like, il suo post totalizza 1500 commenti, da coloro che ne elogiano il fascino eterno e la forte personalità.

Non c’è gara per competere con Paola Barale, che in quanto a bellezza e stile, continua a primeggiare indifferente agli anni che passano: 54 anni e non sentirli.