Terribile incidente sulla provinciale: quattro morti ed un ferito

Quattro giovani migranti sono morti nel pomeriggio di ieri in un terribile incidente stradale avvenuto sulla provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce Camerina (Ragusa).

Tragedia sulla strada provinciale 20 nel tratto compreso tra Comiso e Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, dove quattro ragazzi hanno perso la vita nel pomeriggio di ieri in un terribile incidente. Secondo una prima ricostruzione, le vittime si trovavano a bordo di un’auto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata violentemente contro un furgone. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e gli agenti della polizia municipale.

Ragusa, terribile incidente sulla provinciale: morti quattro giovani migranti, ferito un 42enne

Quattro morti ed un ferito, questo il terribile bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 27 aprile, sulla provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce Camerina (Ragusa). A perdere la vita, quattro giovanissimi migranti, di cui non sono state rese note le generalità, che lavoravano in aziende agricole site nel territorio di Vittoria. Secondo quanto riporta la stampa locale, tra cui la redazione del quotidiano Il Giornale di Sicilia, i quattro viaggiavano a bordo di una Ford Fusion che, per motivi ancora in fase di verifica, si è scontrata contro un furgone condotto da un uomo di 42 anni di Comiso.

In pochi minuti, sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per i quattro giovani non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto i corpi dalle lamiere affidandoli all’equipe medica che ha constatato i decessi. Lievemente ferito il conducente del furgone.

Intervenuti gli agenti della polizia municipale di Comiso che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e per risalire ad eventuali responsabilità. Intanto la Procura della Repubblica di Ragusa, scrive Il Giornale di Sicilia, ha aperto un fascicolo nominando un medico legale per gli accertamenti.