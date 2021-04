Un ragazzo italiano di soli 23 anni è stato trovato morto a Barcellona, in Spagna, all’interno del suo appartamento. Disposta l’autopsia.

È giallo sulla morte di un ragazzo italiano di 23 anni ritrovato senza vita domenica nel suo appartamento di Barcellona, in Spagna. Il giovane, originario di Bagnolo Mella (Brescia) si era trasferito in Spagna per lavoro da alcuni mesi ed aveva fondato una società. Non sono ancora chiare le cause del decesso del 23enne, circostanza su cui stanno indagando le autorità spagnole che hanno disposto l’autopsia sulla salma. Diffusasi la drammatica notizia, il paese bresciano è rimasto sconvolto.

Nella serata di domenica, 25 aprile, Alessandro Cionfoli, un ragazzo italiano di 23 anni è stato trovato morto nella sua casa di Barcellona. Cionfoli, come scrive la redazione di Brescia Today, era originario di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, e nei mesi scorsi aveva deciso di trasferirsi in Spagna per iniziare una nuova attività lavorativa divenendo cofondatore della start-up Clinic Trusted. A comunicare la drammatica notizia ai familiari, preoccupati per le mancate risposte del giovane, è stata la polizia di Barcellona, dopo il ritrovamento del cadavere.

Ora le autorità spagnole stanno cercando di chiarire le cause del decesso di Alessandro. Al momento per gli investigatori, riporta Brescia Today, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso che non avrebbe lasciato scampo al 23enne. Una tesi che potrà essere confermata solo dall’esame autoptico, già disposto sulla salma dalle autorità. Dopo gli accertamenti, verrà dato il nulla osta per il rientro della salma in Italia, dove verranno celebrati le esequie.

La notizia dell’improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Bagnolo Mella strettasi alla famiglia di Alessandro che lascia i genitori, il fratello e la sorella.