Avanti un Altro, la concorrente spiazza Bonolis: “Io piango e faccio schifo”

Ad Avanti un Altro, la concorrente Silvia è riuscita a far rimanere Paolo Bonolis senza parole: “Io piango e faccio schifo”. Il conduttore si è bloccato di fronte alle sue esternazioni

I concorrenti che si succedono ad Avanti un Altro continuano a spiazzare il conduttore Paolo Bonolis, che ogni sera non sembra farsi mancare nulla. La seconda partecipante di quest’oggi, Silvia, si è presentata in una maniera senza dubbio insolita, ma che all’interno di un programma come quello di Canale Cinque non stonava affatto. “Mi chiamo Silvia, sono un’influencer e mi rivolgo alle persone tristi“.

Il presentatore, che inizialmente era rimasto colpito dallo stile punk di Silvia, ha poi cercato di approfondire il racconto della concorrente con ulteriori domande. “Io piango e faccio schifo“, ha proseguito la giovane, facendo rimanere i due conduttori di sasso. Di fronte alle sue parole, né Luca né Paolo sembravano aver compreso il nocciolo della questione. La concorrente, poco dopo, ha puntualizzato sul significato della sua presentazione, ammutolendo tutti.

Fin dalla sua presentazione, la partecipante Silvia ha decisamente colpito il pubblico di Avanti un Altro. Optando per uno stile punk ed un trucco marcato sui toni del nero, la concorrente aveva anticipato quello che poi avrebbe detto poco dopo a Bonolis. “Sono un’influencer, ma non come le altre: stimolo le persone a piangere. Io stessa piango e faccio schifo“. Il conduttore, interdetto, è rimasto spiazzato di fronte alle parole di Silvia, che è sicuramente riuscita a farlo rimanere a bocca aperta.

“Cosa vuol dire che piange e fa schifo?“, “Condivido il mio stato d’animo con le persone tristi, così nella tristezza ci facciamo forza“: la replica melodrammatica della concorrente non poteva non scatenare l’irriverenza di Bonolis. “Ah, quindi le persone felici le lascia stare?“, ha osservato il presentatore, che indubbiamente non aveva mai udito nulla di simile prima d’ora.

Silvia, che ha appena 18 anni, si è anche lasciata andare a delle battute che hanno fatto sorridere il pubblico in studio. “Ho 18 anni, e già che ci sono arrivata è un traguardo“: la sua stravagante ironia le ha fatto immediatamente guadagnare le simpatie dei due conduttori, visibilmente impressionati dal suo modo di fare.

Purtroppo, la concorrente non è riuscita a superare la prima tornata di domande e ha dovuto abbandonare il game show in breve tempo. Bonolis, prima di congedarla, ha voluto salutare la sua fidanzata Ana. “Nella tristezza ci amiamo“, ha commentato ironicamente Silvia.