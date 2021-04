Uomo scomparso da alcune ore: le ricerche si concludono tragicamente

Un uomo di 71 anni, scomparso da alcune ore da Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, è stato ritrovato morto all’interno di un canale.

Si sono concluse tragicamente le ricerche di un uomo di 71 anni scomparso da alcune ore da Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro. Il corpo senza vita del 71enne è stato ritrovato dai carabinieri e dalle squadre di ricerca in un canale. Dopo il drammatico ritrovamento sono scattate le indagini dei militari dell’Arma che ora dovranno chiarire cosa possa essere accaduto all’uomo. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella secondo la quale, l’anziano sia stato colpito da un malore e sia finito successivamente nel canale.

Catanzaro, uomo scomparso da alcune ore: ritrovato il cadavere in un canale

Un uomo è stato ritrovato morto nella serata di ieri, mercoledì 28 aprile, in un canale di Simeri, frazione di Simeri Crichi, comune in provincia di Catanzaro. Si tratta di Quitino Costanzo, 71enne residente nella frazione. Secondo quanto riporta la redazione locale de Il Quotidiano del Sud, i familiari dell’anziano nel pomeriggio di ieri, preoccupati per il mancato rientro in casa, ne avevano denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine.

Subito dopo la denuncia, sono scattate le ricerche che si sono concluse alcune ore più tardi con il tragico ritrovamento del cadavere di Costanzo. I Vigili del fuoco ed i carabinieri hanno ritrovato il corpo senza vita in un canale in zona Porta Grande.

Adesso i militari dell’Arma della stazione locale stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 71enne per risalire all’esatta dinamica della tragedia. Da quanto emerso, riporta Il Quotidiano del Sud, l’uomo era stato visto per l’ultima volta dal cognato nella sua autocarrozzeria che si sarebbe poi allontanato per andare a messa, non vedendo più il 71enne al suo ritorno.

Al momento pare che l’ipotesi più accreditata al vaglio degli investigatori sia quella secondo la quale l’uomo sia stato colto da un improvviso malore che lo ha fatto poi finire nel canale, dove è stato ritrovato.