Incendio doloso in un ristorante della capitale: sfiorata la tragedia

Incendio doloso in un ristorante di Roma. I proprietari si trovavano all’interno della struttura. E’ il terzo episodio nell’arco di poco tempo. Le forze dell’ordine indagano

Un incendio di natura dolosa è divampato nel ristorante Portobello nella città di Roma. La struttura si trova in via di Selva Candida 381, in zona Boccea. E’ il terzo episodio di simile genere che ha luogo nella medesima zona. La tragedia è stata sfiorata poiché i proprietari, mentre facevano le pulizie, si trovavano all’interno della struttura nel momento dell’atto criminoso. Leonardo Cecchetti, titolare dell’esercizio commerciale, è stato ricoverato per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine sospettano di un racket, volto ad azioni intimidatorie, gestito da organizzazioni criminali dell’area che, per reinvestire i proventi illeciti in droga, si scaglierebbero contro imprenditori onesti con l’intento di costringerli a farsi cedere le loro attività a poco prezzo.

LEGGI ANCHE —> Giovane padre scomparso dopo serata con un amico: tragico ritrovamento

Incendio in un ristorante a Roma: ricostruzione dei fatti

LEGGI ANCHE —> Precipita dal balcone di casa: donna muore dopo un volo di diversi metri

Gli investigatori hanno ricostruito le dinamiche che hanno portato all’incendio doloso il Ristorante Portobello di Roma. I malviventi si sarebbero introdotti nel locale attraverso una finestra laterale e avrebbero riversato una tanica di benzina sul mobilio e sul pavimento, appiccando così il rogo. Tutto è completamente distrutto per un’attività già vessata dalla restrizioni dovute alle chiusure per il Covid19.

“I Cecchetti sono persone perbene, grandi lavoratori, sono qui da 40 anni” – racconta un esercente della zona che vuole restare nell’anonimato. Nel week end anche il ristorante Blu Dolphin a Fiumicino e il bar pasticceria I Siciliani di viale Giulio Agricola sono stati dati alle fiamme.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I proprietari del ristorante Portobello non si sono arresi. Hanno dichiarato di voler continuare con il loro lavoro e sui loro canali social hanno scritto le seguenti parole: “Vi ringraziamo infinitamente per il sostegno e la solidarietà che ci state dimostrando con i vostri innumerevoli like, con i vostri messaggi e con le vostre telefonate. Oggi siamo stati inondati da un mare di affetto che ci ha letteralmente commossi. Vi siamo grati di tutto questo. Il bene vince sempre sul male e voi tutti ne siete la prova”.