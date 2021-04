“Ho perso mio figlio” assurda tragedia per la “perla” di Maria De Filippi

L’ex corteggiatrice ha rivelato un momento molto difficile della sua vita. Si tratta dell’aborto spontaneo che ha vissuto da giovanissima.

La vita secondo Naty è un libro autobiografico dove Natalia Paragoni si racconta.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne è molto amata e seguita sui social con 945mila followers la storia d’amore, nata negli studi televisivi, a distanza di anni prosegue a gonfie vele. Il suo fidanzato è l’ex tronista Andrea Zelletta, fresco partecipante dell’ultima fortunata edizione del Grande Fratello Vip.

La bella influencer valtellinese nel suo libro si racconta a cuore aperto, ripercorrendo varie tappe della sua vita senza timori e senza nascondersi.

L’aborto e le conseguenze

Natalia ha raccontato delle relazioni vissute prima di Andrea: dal suo primo bacio, alla prima storia importante con un ragazzo che l’ha fatta soffrire, soffocandola con il suo amore, fino all’incontro con un uomo più grande di lei, con il quale aspettava un bambino.

All’inizio Natalia ha raccontato che, nonostante la paura dovuta anche alla sua giovane età, era entusiasta e decisa a tenere il bambino.

Fino a quando arrivò inaspettatamente la perdita di suo figlio, che le ha provocato un grande dolore.

“Il desiderio di maternità in me è nato presto. Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura. Purtroppo ho perso il bambino, è stato un dolore immenso”, ha raccontato nel suo libro.

E chissà se arriverà presto la maternità per Natalia ora che in Andrea ha trovato il vero amore.