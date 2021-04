“Primo giorno di libertà”, Elisabetta Canalis fa impazzire i fan: che soli

Elisabetta Canalis regala ai fan grandi emozioni e l’ultimo post ne è la prova: si nota un particolare e non manca il commento dei follower

Dopo il lungo soggiorno in Italia Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles dove non ha perso tempo ed ha ricominciato la sua routine giornaliera: sport, lavoro, famiglia. La donna non rinuncia alla seduta di allenamento quotidiana e condivide con i fan alcuni momenti. Su Instagram è seguita da quasi tre milioni di follower che la supportano e vorrebbero un suo ritorno definitivo in patria. Sarebbe un sogno per molti, ma per adesso la showgirl ha altro a cui pensare.

LEGGI ANCHE>>>“Sei la numero uno”, Elisabetta Canalis mostra il fisico: followers stregati – FOTO