Ronaldo, maxi-risarcimento per il presunto stupro: cifra da capogiro

Kathryn Mayorga, la modella che sostiene di essere stata vittima di stupro da parte di Cristiano Ronaldo, ha chiesto all’attaccante della Juventus un maxi-risarcimento.

Un risarcimento ultra milionario quello richiesto da Kathryn Mayorga a Cristiano Ronaldo per il presunto stupro che avrebbe subito da parte del campione. Una cifra stratosferica, definibile tale anche per uno dei calciatori più pagati di sempre come CR7.

La quantificazione del danno, effettuata nell’ambito del procedimento civile, sarebbe stata calcolata tenendo conto del “dolore e della sofferenza passati”, per “il dolore e la sofferenza futuri” ed infine per danni di immagine.

Ronaldo, presunto stupro: la Mayorga chiede 62 milioni di risarcimento

Kathryn Mayorga ha chiesto 62 milioni di risarcimento a Cristiano Ronaldo. Questa la cifra ritenuta congrua dalla modella per il “dolore e la sofferenza passati“, per “il dolore e la sofferenza futuri” ed infine per danni all’immagine. Una cifra monstre, anche per Cristiano Ronaldo, il quale adesso dovrà valutare il da farsi.

L’ex modella Kathryn Mayorga ha avanzato questa richiesta nell’ambito del procedimento civile attivato per il presunto stupro avvenuto nel 2009 a Las Vegas.

A rivelare l’ammontare della richiesta da capogiro il Mirror, il quale afferma di essere venuto in possesso della documentazione. Ed è proprio il tabloid inglese a rivelare anche le motivazioni con cui la donna sarebbe giunta a questa quantificazione.

In realtà, proprio ad essere precisi, ai 62 milioni ne andrebbero aggiunti altri 1,6 milioni di spese a carico di Ronaldo, 1,3 milioni invece per le spese legali. In totale, quindi, 65 milioni di euro.

Il campione portoghese ha sempre respinto ogni addebito, dichiarandosi sempre innocente. Circa 11 anni fa, però, per evitare che la vicenda si protraesse oltre e finisse in pasto ai media, avrebbe offerto alla donna che oggi lo accusa di stupro circa 300mila euro. Un accordo disatteso, considerato che la Mayorga, nel 2018 ha deciso di adire un Tribunale. Ai giudici avrebbe riferito che non era capace di intendere e di volere al momento della sottoscrizione e di essere stata costretta a firmare.

La corte di Las Vegas investita della vicenda è, quindi, chiamata a decidere sull’accaduto. Il pool difensivo della ex modella è agguerrito: riprova ne è il fatto che per comprovare le proprie ragione ha deciso di citare sessanta testimoni.