La Rai ha deciso quale sarà il prossimo lavoro di Antonella Clerici, la conduttrice rimarrà sulla rete nazionale o volterà pagina?

Dopo mesi di dubbi e vari confronti, la Rai ha finalmente preso una decisione molto importante su Antonella Clerici. La conduttrice attualmente è impegnata con il programma E’ sempre mezzogiorno ma l’azienda ha qualcosa di grande in serbo per lei. Dagospia annuncia che la rete nazionale sarebbe pronta a puntare tutto sulla presentatrice.

Antonella Clerici: la decisione della Rai

Secondo il giornale Dagospia, Antonella Clerici sarà alla guida del programma The voice senior. Tra poco infatti inizierà la seconda edizione visto il successo della prima. Gli ascolti e la conduzione sono stati per la Rai una rinascita e così l’azienda sembra aver deciso di lasciare il comando alla presentatrice di Legnano. Dopo un periodo buio, finalmente per la Clerici è tornato il sole ed ora è pronta a conquistare nuovamente la fiducia del pubblico italiano che la ammira e la segue ovunque. Qualche tempo fa aveva addirittura deciso di abbandonare la televisione definitivamente, invece la fiducia e l’affetto dei fan nei suoi confronti l’hanno fatta combattere ed oggi è di nuovo una tra le prime.

The voice senior

La prima edizione è stata una vera e propria scommessa per la Rai che a quasi un anno di distanza punta tutto sulla seconda stagione. Non abbiamo molte notizie al riguardo, ci sono buone probabilità che il programma si faccia per il prossimo autunno. Ma niente è stato confermato o smentito, nessuna informazione riguardo al casting e ai giudici che dovranno fare compagnia alla presunta presentatrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da É Sempre Mezzogiorno Rai (@sempremezzogiornorai)

Nell’attesa Antonella Clerici si dedica al suo programma E’ sempre mezzogiorno, dove tra un ospite e un altro, ricette e aneddoti, regala un’ora di serenità e tranquillità agli italiani che la seguono da casa.