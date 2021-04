Aurora Ramazzotti, l’insolita dedica e la FOTO con Tommaso Zorzi

Aurora Ramazzotti fa una dedica particolare sui social che non è passata inosservata. E la foto con Tommaso Zorzi poi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti nella giornata di ieri si è concessa un lungo post nel quale parla senza alcuna censura di un problema che l’affligge da tempo e chi la segue conosce bene: l’acne. Un selfie, senza trucco…capelli raccolti in una coda che mostrano il viso…la figlia d’arte svela la frustrazione patita da anni per questo suo problema. Il non trovare una cura adatta per risolvere questo disturbo.

Step by step senza trovare una vita d’uscita. Ma l’anno scorso avviene l’imprevisto, Aurora affronta una nuova cura con un atteggiamento diverso, più consapevole e senza farsi sopraffare dalle emozioni contrastanti ed i risultati sono davvero eccezionali, come si può benissimo vedere dalla foto che è diventata subito virale.

124 mila like e tantissimi commenti di incoraggiamento, sicuramente un modo di comunicare che arriva dritta la cuore.

Aurora Ramazzotti, la strana dedica e la foto con Tommaso Zorzi

