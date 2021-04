“Dea della bellezza”, Monica Bellucci e il primo piano che lascia senza parole – FOTO

Monica Bellucci è l’emblema della bellezza Made in Italy. L’attrice, attraverso un primo piano da urlo, ha richiamato le attenzioni dei suoi numerosi fan: il risultato è assicurato

Nel 2002, Monica Bellucci figurava al primo posto nella lista “Le donne più desiderate al mondo“, redatta da una rivista francese; due anni dopo, è arrivato il riconoscimento di “attrice più ammirata“, sempre in Francia. Il successo che la Bellucci ha riscosso all’estero è senza dubbio il medesimo ottenuto in Italia, sua patria d’origine. Considerata l’emblema della bellezza mediterranea e Made in Italy, Monica è tuttora una delle attrici più richieste in ambito mondiale.

Seguitissima anche su Instagram, dove vanta di un pubblico pari a circa 4 milioni di followers, la Bellucci non perde mai l’occasione per mostrarsi in tutta la propria sensualità. L’ultimo scatto, un’immagine di lei in primo piano, ha lasciato gli utenti a bocca aperta.

Monica Bellucci, il primo piano lascia senza parole – FOTO

