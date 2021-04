Ludovica Pagani, in rosso è bellezza insostenibile: i fan non le resistono – FOTO

La giornalista e influencer Ludovica Pagani delizia i fan su Instagram in rosso, rappresentazione romantica della primavera: divina

Affermata giornalista sportiva e regina dei social, Ludovica Pagani vanta un successo davvero fuori dal comune. Inserita tra le 100 influencer più seguite in Italia, e tra gli under 30 più influenti secondo Forbes, a soli 25 anni registra una carriera da record.

Laureata in economia e management presso l’Università di Milano, comincia subito a dedicarsi alla sua passione nella nativa città, Bergamo. Partecipa infatti alla testata giornalistica locale “Up”, occupandosi della sezione sportiva, attività che si rivela significativa per il suo promettente futuro.

Volto e voce ufficiale del Draft powered by PlayStation 4, Ludovica Pagani di strada ne ha percorsa molta, trovando anche il tempo di scrivere un libro sulla sua esperienza, “Semplicemente Ludovica”, e non ha nessuna intenzione di arrestarsi. Neanche su Instagram, dove vanta 2,6 milioni di followers, ai quali dedica scatti speciali, proprio come l’ultimo.

Ludovica Pagani, visione di primavera

Ludovica Pagani stupisce su Instagram con la sua splendida immagine, togliendo il respiro ai numerosi fan. Viso da bambolina e corpo scolpito dallo sport, sua irrefrenabile passione, l’influencer sfoggia un fascino ineguagliabile.

Desiderata e ammirata, non manca di regalare ai social frammenti della sua bellezza, in scatti che conquistano sempre il significativo e meritato successo. L’ultima foto postata su Instagram è pura visione di primavera che scalda il web, in una versione molto chic.

Il vestito chemisier nella tonalità del rosso acceso, dotato di maxi fiocco e maniche a sbuffo, incanta nella romantica fantasia a fiori. Impreziosita sul punto vita dalla cinturina che ne valorizza la silhouette, sfoggia un make-up estremamente leggero ma sofisticato e illuminante.

Brilla in tutta la sua eleganza e totalizza 66 mila like dai fan, che vorrebbero proprio essere dall’altra parte del telefono.