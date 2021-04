Checco Zalone ha condiviso una nuova canzone sul suo profilo Instagram con tanto di video clip. Subito è boom di like e commenti.

Checco Zalone lancia una nuova hit. Una canzone attuale più che mai. Le strofe sono dedicate al tema del vaccino. “La vacinada”, il titolo del brano dai toni latini. La base della bachata fa da accompagnamento ai versi cantati da Zalone in uno spagnolo grossolano.

Checco ha condiviso il brano con i fan su Instagram. Sulla sua seguitissima pagina l’ha pubblicato con tanto di video clip. Quest’ultimo è stato girato in Salento. Al fianco dell’attore e registra ha presto parte un’ospite d’eccezione. Si tratta del premio oscar Helen Mirren. L’attrice da anni possiede una masseria nel salentino, in mezzo al verde, a Tiggiano.

Il video postato stamattina da Zalone a superato i venti mila like e le cento mila visualizzazioni in poche ore.

Checco Zalone, nuovi video in uscita: grande successo in poche ore

La nuova uscita dedica al tema del vaccini si aggiunge al video uscito l’anno scorso. “Immunità di gregge”, il titolo della canzone realizzato da Zalone insieme a Virginia Raffaele. La clip condivisa oggi sembra essere un prosecuzione di quella della scorso anno.

“L’immunidad de gregge ancor no è arria, ma menomal que estàs La Vacinada”, la didascalia sotto il video condiviso poche ore fa dall’attore.

Nella sua realizzazione ha partecipato l’attrice Helen Mirren. 75 anni, si mostra intenta a ballare con Zalone. Un libertà possibile grazie al fatto è stata immunizzata. Una scoperta fatta dal cantante per via del segno della vaccinazione sul suo braccio. Così nonostante la differenza di età, ironizzata in tutte le immagini, scoppia l’amore tra i due.

In passato la Mirren aveva speso parole di stima per Ceccho esprimendo il desiderio di realizzare un film con lui. Desiderio diventato realtà con questo esilarante video andato in pochi muniti subito virale.