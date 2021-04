L’altro volto di Checco Zalone: il percorso di studi inaspettato

Checco Zalone, tra i comici più apprezzati, prima di intraprendere la sua carriera nel mondo della spettacolo ha conseguito gli studi in un altro ambito.

Umorismo, battuta sempre pronta e tanto talento. Checco Zalone è tra i comici più amati dal pubblico. L’attore ha alle spalle una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Da programmi satirici a film, ogni sua interpretazione è un successo.

Ma accanto al suo percorso artistico Zalone ha un’altra anima inaspettata. Il suo percorso scolastico infatti è legato a un ambito molto distante dalla recitazione. L’attore di origini pugliesi, che spesso ricopre ruoli legati a personaggi poco istruiti, è molto colto. In particolare si è specializzato nell’ambito legale.

Checco Zalone: dopo gli studi universitari il grande successo sugli schermi

Nato a Bari nel 1977, il suo vero nome è Luca Pasquale Medici. Grande appassionato di videogiochi, dopo la maturità scientifica ha intrapreso gli studi universitari in giurisprudenza con un tesi sul diritto del lavoro. Un’aspetto poco conosciuto del noto comico. Ma l’attore abbandonerà questa strada scegliendo la carriera nello spettacolo.

Dopo gli esordi a Telenorba, conosce la notorietà con il programma Zelig. Di seguito la hit “Siamo una squadra fortissimi” scala le classifiche diventando un tormentone nell’estate del 2006, anno in cui la nazionale italiana vinse i mondiali. Poi il successo al cinema con “Quo vado?”, tra le pellicole che ha fatto più incassi al botteghino in assoluto. Numerosi i programmi a cui ha partecipato sia come comico, sia come conduttore. Molto famose sono le sue imitazioni di personaggi noti. Nel tempo ha recitato in altri film di successo e lanciato hit.

Il suo ultimo film è uscito nel 2020. Dal titolo “Tolo Tolo” ha riscosso molto successo. Durante il primo lockdwon Checco ha realizzato il video “L’immunità di gregge” con Virginia Raffaele diventato subito virale.

Per quanto riguarda la sfera personale, il comico è legato dal 2005 a Mariangela Eboli. La coppia ha dato alla luce due splendide figlie. Un amore nato casualmente in una pizzeria e destinato a trasformarsi in una storia duratura.