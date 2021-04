Uomini e Donne, lite furiosa tra Giacomo e Carolina: lui perde le staffe. Il tronista ha chiesto di vedere Carolina dopo l’ultima puntata e i due hanno discusso

Giacomo è senza ombra di dubbio uno dei tronisti più amati di questa edizione di Uomini e Donne, ma anche il suo percorso sta giungendo al termine. Siamo alla battute finali, mancano poche settimane e il tronista dovrà scegliere con chi vorrà passare la sua vita: le due pretendenti sono Carolina e Martina, due ragazze molto diverse che stanno mettendo in crisi il suo cuore. Se settimana scorsa sembrava molto più vicino a Martina, questa settimana c’è stata un’esterna molto intensa tra lui e Carolina.

Uomini e Donne, le anticipazioni di domani

Giacomo, infatti, si è arrabbiato con la corteggiatrice perché non ha reagito al bacio che si sono scambiati lui e Carolina. Da parte sua si aspettava qualcosa di diverso, e Carolina gli ha rivelato che ha deciso di contenersi perché non vuole rimanerci male. Giacomo le ha chiesto per l’ennesima volta: “Ti sei innamorata?” ma lei ha risposto di non volerglielo dire fino al momento della scelta. Lui ha reagito male e ha deciso di andare via perché non aveva voglia di discutere.

Giacomo si è molto arrabbiato anche perché hanno sprecato un’esterna a causa di questo litigio, e ora che sono in dirittura d’arrivo ha bisogno di vedere entrambe per capire con chi vuole uscire dal programma.