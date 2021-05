Scontro fino all’ultimo diritto tra Fazio ed Insinna per prendere il timone di una trasmissione storica: chi ha vinto sancendo il suo ritorno sul piccolo schermo?

E’ stato scontro fino all’ultimo diritto quello avvenuto tra i due conduttori italiani. Fabio Fazio e Flavio Insinna, entrambi grandi protagonisti del palinsesto Rai, stavano cercando in ogni modo di accaparrarsi il nuovo primato sulle scene. Si tratta, infatti, di un’amata trasmissione storica per quel che riguarda la nostra penisola, andata in onda a partire dai primi anni ’80 ed ideata dal maestro della primissima conduzione italiana: il celebre Corrado.

Fabio Fazio vs Flavio Insinna, lo scontro fra titani: chi vedrà un risultato vincente?

Si tratta dell’indimenticabile quiz de “Il Pranzo è Servito“, all’epoca progettato per Mediaset. L’appuntamento di quest’anno resta al momento fissato per il 28 giugno, il programma andrà in onda nel presto pomeriggio, probabilmente a partire dalle ore 14, sul primo canale Rai.

A prendere le redini della trasmissione però, non sarà Fabio Fazio con triste rivelazione per i suoi ammiratori, ma lo showman Flavio Insinna.Come possono ricordare alcuni amanti del celebre gioco a Quiz, vincitore nel 1985 del Telegatto, quando Corrado lasciò la sua conduzione all’inizio degli anni ’90, presero il suo posto Claudio Lippi al fianco di Davide Mengacci, ridando inaspettatamente vigore al programma. Forse usurato dallo scorrere del tempo. Oppure dal basso livello di audience.

