“Forza non mollare” Federica Pellegrini, bellissima in piscina – FOTO

Federica Pellegrini durante una sessione di allenamento, tra momenti intensi e qualche attimo più spensierato.

Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini, la bellissima nuotatrice in una veste rilassata e sicuramente autoironica: lei scrive “scompigliatissima…” i capelli sono indomati – sicuramente dopo aver fatto lo shampoo – e questo le dà quel tocco sauvage che piace ancora di più. Basta leggere i commenti per rendersi conto di come la Pellegrini sia entrata nel cuore degli italiani.

Gli apprezzamenti sono tanti e non mancano emoji a forma di cuore. La nuotatrice con i suoi 1,3 milioni di followers è tra le atlete più seguite. Ma qual è il segreto di Federica? Basta guardare il profilo per scoprirlo: lei si mostra così per com’è…nella sua semplicità. Sia senza trucco – e sta benissimo – che versione da prima serata. Insomma, il viso di Federica buca lo schermo.

Ma soprattutto è apprezzata per la sua tenacia, per la sua ambizione. La sua determinazione costante ammalia tutti: un orgoglio italiano.

Federica Pellegrini, ecco il suo primo maggio

