Sul palco del Concerto del primo Maggio, Francesco Renga commuove tutti soprattutto la sua ex moglie che l’ha presentato.

Francesco Renga questa sera è salito sul palco del Concertone del primo maggio, esibendosi nei suoi brani più celebri.

La tradizionale manifestazione che va in scena ogni anno a Roma a Piazza San Giovanni, quest’anno, per contrastare la diffusione del Coronavirus, si è tenuta in una location insolita, ossia la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Diversi sono stati i cantanti che si sono susseguiti sul palco tra cui Fedez, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gianna Nannini, Madame e Francesco Renga.

A condurre lo show musicale Stefano Fresi e Ambra Angiolini.

Quest’ultima ha avuto tutti gli occhi puntati su di sé nel momento in cui ha dovuto presentare il suo ex marito, nonché padre dei suoi figli: Francesco Renga.

Cosa è successo?

L’artista si è esibito su alcuni dei suoi brani più celebri tra cui ‘Ci sarai’ emozionando tutti.

Più volte il cantante di Brescia, mentre cantava la sua canzone si è girato verso l’ex moglie, guardandola e sorridendo. Al contempo Ambra si è mostrata molto emozionata da questo pezzo, cantandolo dietro le quinte, dall’inizio alla fine.

Un momento molto toccante sia per loro, sia per il pubblico che ha assistito alla scena di due genitori che nonostante i dissidi e la separazione ancora si vogliono bene.

Al termine dell’esibizione Fresi, avendo notato quanto success, è intervenuto dicendo a Renga: “Voglio presentarti una tua fan!” e Francesco ha risposto “Mi sembra di conoscerla…”, abbracciando la sua ex.

Chissà se possa riscoccare l’amore tra i due, ora che si vocifera anche di una crisi della conduttrice con il suo compagno Massimiliano Allegri.