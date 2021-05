Lorella Boccia, chi è: carriera, marito, tutto sull’ospite di Verissimo

Lorella Boccia sarà ospite questo pomeriggio a Verissimo dove parlerà del magico momento che sta vivendo: scopriamo qualcosa in più su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella)

Classe 1991, nata a Torre Annunziata, la passione per la danza l’accompagna fin da quando era piccola tanto da farle scegliere di intraprendere un percorso di studi nel campo. Lei è Lorella Boccia, oggi ballerina professionista di Amici e volto televisivo. Si racconterà questo pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin dove rivelerà come sta vivendo la sua prima gravidanza, annunciata proprio nel corso della settimana. Ma vediamo di scoprire qualcosa in più su di lei in attesa dell’intervista.

LEGGI ANCHE -> Arisa trasforma i social in un palco: l’esibizione live va virale – VIDEO

Chi è Lorella Boccia: carriera e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella)

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci, proposta irrinunciabile da Mediaset

Dopo aver preso parte a diversi spettacoli teatrali al San Carlo di Napoli, Lorella Boccia decide di intraprendere una carriera televisiva e la sua grande occasione arriva nel 2012 quando decide di presentarsi ai provini di Amici, dove viene ammessa come ballerina. Quest’esperienza le dona una notorietà tale da essere scelta come comparsa nel noto film dedicato alla danza, “Step Up“, e da diversi programmi nei quali entrerà a far parte del corpo di ballo.

Dopo diversi anni ritorna nel programma di Maria De Filippi ma questa volta nelle vesti di professionista. Un volto che conquista la telecamera e che la porta a essere voluta come co-conduttrice del Day Time del talent nel 2018, accanto a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta.

Giostrandosi tra la carriera da ballerina e da personaggio dello spettacolo, Lorella continua a trovare nella conduzione un campo nella quale mostrare la propria personalità. Il 6 maggio partirà con una nuova avventura, questa volta su Italia 1 dove presenterà “Venus Club“, un programma tutto al femminile.

Lorella è legata sentimentalmente al manager Niccolò Presta, con il quale è convolata a nozze nel 2019. La coppia condivide attimi di quotidianità attraverso i propri profili social che sono stati utilizzati anche per annunciare la notizia della sua gravidanza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Silvia Toffanin intervisterà Lorella Boccia nella puntata di questo pomeriggio di Verissimo, in onda su Canale 5 a partire dalle 15,30.