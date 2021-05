La Rai ha confermato la nuova edizione di Tale e quale show, tra i papabili concorrenti ci sono due nomi molto noti, ecco chi sono

Non c’è ancora una data ma la Rai ha confermato la nuova edizione di Tale e quale show, gara di canto che intrattiene il pubblico italiano il venerdì sera e negli ultimi anni ha riscosso molto successo. Il capitano dello staff è Carlo Conti che anche per la prossima stagione sarà la guida dei concorrenti. Per il momento non conosciamo i nomi dei giudici e degli ospiti speciali, ma tra sappiamo chi potrebbe partecipare al cast di quest’anno.

LEGGI ANCHE>>>Carlo Conti distrutto, o si cambia o l’addio. In due fanno festa

Tale e quale show: spuntano i primi due nomi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

LEGGI ANCHE>>>Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la clamorosa novità sul loro rapporto

Il primo nome è quello di Rosalinda Cannavò, l’ex gieffina che dopo essere arrivata alla semifinale del Grande Fratello Vip è una tra le più seguite sul web. Ha trovato il vero amore all’interno della casa e a quanto pare sarebbe pronta per buttarsi a capofitto in un’altra magnifica esperienza televisiva. E’ un attrice e modella, quindi ha buone possibilità di piacere ai giudici come imitatrice di star. Inoltre ha anche una bella voce ed è molto intonata. Il secondo nome della lista è quello del suo collega Pierpaolo Pretelli, anche lui reduce dal Grande Fratello Vip ed ex velino di Striscia la notizia. Anche lui a quanto pare non è male nel canto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Il pubblico non vede l’ora di scoprire altri dettagli sulla nuova edizione, chi saranno gli altri concorrenti in gara e i giudici? Non ci resta che aspettare altre news e attendere l’uscita della data ufficiale. Stay tuned!