Bollettino del 2 maggio: i dati della pandemia di oggi in Italia

Ieri, sabato 1° maggio, il dato delle persone positive dall’inizio dell’emergenza era sempre aumentato, raggiungendo le 4.035.617 unità, con un incremento di 12.965 casi. In discesa invece i soggetti positivi, che ieri erano pari a 430.542 (-5.728). Rispetto a venerdì 30 aprile diminuivano anche i ricoveri in terapia intensiva (-61) per un totale di 2.522 pazienti. Il dato dei guariti era arrivato a 3.484.042 con un incremento di 18.466 unità. Sempre in salita il bilancio dei decessi con 226 morti nella giornata precedente, con un totale di 121.033 vittime.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Coronavirus di venerdì 30 aprile

Venerdì i soggetti positivi erano pari a 436.270, in discesa di 2.439 rispetto a giovedì. I pazienti ricoverati in terapia intensiva erano 2.583 (-57). I guariti complessivi ammontavano a 3.465.576, con 15.621 persone fuori pericolo.

