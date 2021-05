Federica Masolin in uno scatto che esalta il suo fascino, la popolare giornalista sportiva irresistibile anche con la mascherina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

Il weekend di Formula 1 non è stato particolarmente esaltante per i tifosi della Ferrari. Anche nel GP di Portogallo, sul circuito di Portimao, la ‘Rossa’ di Maranello ha confermato di non vivere un periodo brillante della sua storia. Sesta posizione per Leclerc, lontano non solo dal vincitore Hamilton ma anche dal podio, fuori dai punti il compagno di squadra Sainz.

I supporters hanno potuto almeno parzialmente consolarsi grazie a Federica Masolin. Diventata ormai da tempo uno dei volti femminili di punta di ‘Sky Sport’ e componente storica della redazione motoristica, in qualità di inviata sul circuito portoghese ha ancora una volta dato prova di grande preparazione e professionalità, oltre a confermare un fascino irresistibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Masolin circondata dalla crew con le mascherine, si nota un dettaglio però – FOTO

Federica Masolin, in primo piano con la mascherina ma il suo sguardo è magnetico: i fan in delirio

Vai su Successivo per vederla