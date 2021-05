Francesco Totti: lacrime a fiumi sul web per il suo ultimo intervento – FOTO

Lacrime a fiumi dopo l’ultimo intervento dell’ex capitano della A.S. Roma, Francesco Totti: la sua emozione è infinitamente palpabile.

Ad un paio di mesi di distanza dalla messa in onda della serie televisiva che ha saputo raccontare una cospicua fetta di vita dell’ex storico capitano della A.S. Roma, l’amato Francesco Totti, oggi qualcosa scuote le pagine del web.

Si tratta di una delle personalità più importanti nel suo percorso di crescita professionale, ma soprattutto di uomo. E la quale non può che mostrarsi a centro campo in un assolo infinitamente suggestivo. Questo ultimo anno è stato un giro di giostra dalle mille emozioni per Francesco. Dopo il suo addio alla maglia giallorossa in quel dell’Olimpico, rivissuta in “Speravo de morì prima“, c’è stato un altro momento che ha segnato recentemente la sua esistenza. E riguarda proprio una presenza per lui fondamentale. E adesso, in occasione del compleanno di quest’ultimo, il campione ha voluto ricordare pubblicamente la sua presenza in un modo toccante. Ecco i dettagli.

Francesco Totti, l’emozione prende il sopravvento oltre il tempo e lo spazio

“Ovunque tu sia.. buon compleanno papà!!!! Mi manchi da morire ❤️❤️💥“, scrive così l’ex campione del mondo nella didascalia allo scatto appena pubblicato sul suo profilo Instagram, in memoria del papà. Il padre del calciatore che ha fatto sognare grande parte della penisola, e che è stato come una colonna portante per tutto il suo percorso, è venuto a mancare proprio lo scorso anno.

La ferita per la sua scomparsa è ancora fresca e stringente. Eppure, ciò non impedisce a Francesco di ricordarlo nel migliore dei modi, anche di fronte al suo pubblico. Il clamore suscitato grazie alla fotografia di Enzo Totti, risulta essere immediatamente palpabile sulla piattaforma social, tra i commenti, come in tutto il vasto perimetro del web. I suoi fan si commuovono assieme a lui.

E’ un omaggio a cuore aperto. A rispondere tra i primi a Francesco, in grande segno di affetto e solidarietà, saranno anche la simpaticissima conduttrice radiofonica, Andrea Delogu, il cantautore Achille Lauro, l’attore anche lui nativo della capitale Nicolas Vaporidis, il gruppo romano dei Tiromancino, e molti altri.