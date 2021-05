Ingente bottino per la rapina che questa notte ha svaligiato un’intera attività nel cuore di Roma durante il coprifuoco. Surreale.

Una coppia di rapitori, entrambi dal volto coperto da passamontagna, hanno agito indisturbati nel cuore della notte a Roma. Sfortunatamente grazie al coprifuoco vigente per il controllo del numero dei contagi da coronavirus, non c’è stato nessun intoppo durante il furto. Uno spettacolo davvero irreale.

Il colpo, difatti, è stato totalmente registrato dalle videocamere di sorveglianza dell’attività sottoposta all’azione fraudolenta. I banditi in questione hanno deciso di svaligiare un negozio situato nel quartiere Parioli. Più precisamente in Via Buenos Aires.

Roma, rapina durante il coprifuoco con super bottino per la coppia di banditi: la dinamica

Le videocamere hanno inquadrato distintamente un’autovettura ferma, con le portiere aperte ed il motore acceso, di fronte all’attività che ha subito una perdita di oggettistica pari ad una cospicua somma di denaro, ancora non del tutto definibile. Ma che dovrebbe aggirarsi intorno ad alcune migliaia di euro. Infatti, nella lista degli oggetti illegalmente detratti rientrerebbero una vasta moltitudine accessori. Tra cui: molti smartphone, tablet, e diverse tipologie di pc.

Il duo di rapinatori, dopo aver tentato di forzare la serratura, ha in primis distrutto, in seguito a vari tentativi, la vetrina del “i-Shop” ai Parioli servendosi di una pesante spranga di legno. In seguito hanno agito in fretta in modo da accaparrarsi quante più attrezzature elettroniche possibile.

Infine, dopo aver caricato il totale del bottino derubato nella loro auto i due si sono dati repentinamente ed indisturbati alla fuga nella notte. Ora si attende che le Forze dell’Ordine possano, nonostante i volti camuffati dall’abbigliamento, riconoscere la targa dell’autovettura e qualche particolare in più sulla loro identità.