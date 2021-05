Uomini e Donne, lite furiosa: “Quella è la porta” e scoppia la bufera. Samantha Curcio, nella puntata andata in onda oggi, ha discusso con Alessio per quanto successo con Bohaden

Siamo agli sgoccioli, Uomini e Donne si sta avvicinando alla fine di questa stagione e i tronisti sono sempre più in crisi perché devono prepararsi a scegliere e capire con chi vogliono uscire dal programma. Fra i tre c’è Samantha, che oggi ha fatto due esterne davvero molto importanti con Alessio e con Bohaden: con il primo ha chiarito tante cose importanti e lui le ha presentato suo padre, con il secondo c’è stato un bacio. Motivo per cui, Alessio, si è davvero molto arrabbiato con lei.

Uomini e Donne, Alessio e Samantha litigano in puntata: “Se vuoi andare quella è la porta”

“Non siamo qui a fare il Samantha e Alessio show, c’è pure lui. Io da casa peccavo di presunzione quando vedevo i tronisti, non pensavo che si potesse stare qua senza avere una preferenza, e invece ora mi ritrovo così. Mi piacete entrambi e io sono in crisi perché sto cominciando ad immaginare la mia vita fuori con ognuno di voi” gli ha spiegato Alessia. “Lo sai che c’è anche lui, se non ti sta bene quella è la porta. Non puoi fare così perché arroganza chiama arroganza e io e te non andiamo da nessuna parte se litighiamo sempre“.

Alessio ci ha tenuto a ribadire di essere consapevole di come funzioni il programma, ma che questo non può impedirgli di essere irrazionale e stare male per questa situazione tra di loro.