“Devi sverniciarla”: per Barbara Pedrotti arrivano consigli – FOTO

Barbara Pedrotti. La giornalista sportiva e inviata di Drive up gode di una crescente fama su Instagram. Il numero dei follower sale e lei stessa svela tante news sul proprio profilo. Scopriamo di più

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Se siete fan dei motori e auto da sogno, sicuramente non vi sarete persi una puntata di Drive Up, il magazine televisivo a tema, in onda su Italia 1. Di scena tutte le informazioni sui modelli più interessanti e le nuove uscite in commercio, sognando un po’ di sfrecciare su vetture “ruggenti”.

Volto del programma è Barbara Pedrotti, giornalista sportiva che ha saputo stregare migliaia di fan e sta via via godendo di una fama crescente, complice la sua innegabile bellezza ma soprattutto la preparazione e la simpatia che la contraddistinguono. Scopriamo di più sul suo conto.

Barbara Pedrotti infiamma i fan su Instagram

