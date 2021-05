“Ti veste piccolo”. Wanda Nara e le sue incontenibili forme: fan in visibilio – FOTO

Wanda Nara incontenibile. L’esuberante procuratrice sportiva e showgirl argentina non teme la quarantena. Dalla sua mega dimora parigina pubblica foto strabilianti su Instagram a favore dei suoi fan. Pioggia di commenti

Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia la prossima stagione? Il rumor è ampliato dalla presenza nelle scorse settimane della moglie, nonchè procuratrice sportiva, Wanda Nara. Il calciatore è in forza al Paris Saint Germain dopo essere stato capitano dell’Inter. Adesso diversi club lo stanno corteggiando, si vocifera che potrebbe arrivare a Torino nella Juventus o addirittura approdare alla Roma.

I coniugi non hanno mai nascosto di amare il Bel Paese; hanno trascorso la quarantena durante le primissime fasi dello scoppio del Coronavirus proprio in una mega villa acquistata nei pressi del lago di Como. Wanda Nara, inoltre, avrebbe la strada spianata in un ruolo di primo piano nella televisione nostrana; seguitissima su Instagram con quasi 8 milioni di follower, ha già partecipato a programmi delle reti Mediaset comeTiki Taka e

Grande Fratello VIP. E se fosse tornata a Milano proprio per contrattare un suo personalissimo impegno lavorativo?

Wanda Nara: bellezza prorompente su Instagram

