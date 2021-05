Nunzia De Girolamo ci delizia con una diretta sul suo profilo Instagram e nel mentre si regala un bell’aperitivo: che favola

Nunzia De Girolamo sempre più presente in casa Rai. L’ex politica che da un po’ di tempo si è “votata” alla televisione, oltre al suo programma notturno “Ciao Maschio”, ieri è stata presente anche nel pomeriggio della rete ammiraglia.

È stata invitata da Alberto Matano a La vita in diretta. Argomento del giorno: gli assembramenti dei tifosi interisti in piazza Duomo a Milano dopo la vittoria dello scudetto da parte della squadra milanese appunto.

La De Girolamo ha fatto sentire la sua voce contestando i fatti accaduti: “Sembrava un gregge senza immunità. Un gregge che non si è reso conto del grande dolore di cui ha sofferto l’Italia”. Parole forti ma giuste contro un atto che è stato condannato più volte.

Non è la prima volta che la moglie dell’ex ministro Francesco Boccia è ospite di Matano ed i suoi fan sono ben contenti di vederla sempre più spesso sui social e anche in tv. Ieri per la bella presentatrice doppietta che ha tenuto tutti incollati agli schermi.

Nunzia De Girolamo, l’aperitivo in diretta: che favola