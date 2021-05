Cani Vip, conoscete i cani di Valerio Scanu? Tutto sui figli di Miranda

Sono alcuni dei cani vip che spadroneggiano sui social insieme al loro padroncino: si tratta dei cani di Valerio Scanu. Le curiosità su di loro

È forse uno dei vip con più cani in assoluto in casa. Sono tanti e lui non se ne separerebbe per nessuna ragione al mondo. Parliamo di Valerio Scanu, il cantante che è arrivato secondo nella scuola dei talenti di Amici di Mari DE Filippi.

E proprio legato a questa sua esperienza sono tutti i suoi cani. Si chiamano come se fossero dei bambini, perché per lui lo sono, e sono tutti figli di Miranda, la chihuahua che i fan gli hanno regalato quando è uscito da Amici. Loro sono Cassandra, Nicola, Bisonte, Bimbo Ciccione, Bimbo Piccolo, Antonella, Gemello, Valeria, Patty e Otello.

Per Valerio Scanu i suoi cani sono come “figlioletti pelosi da riempire di coccole”. Un amore così forte che lo spinge a portare tutta la sua piccola squadra di chihuahua sempre con lui. Ha sofferto molto quando se ne è dovuto allontanare per partecipare alla decima edizione dell’Isola dei Famosi.

Cani Valerio Scanu, le curiosità sui chihuahua

Un grande amore quello che Valerio Scanu ha verso gli animali. Ancora maggiore per i suoi chihuahua. A tutti è affezionato ma la sua preferita è Patty, come ha ammesso in una vecchia intervista. “Patty, una vera principessa. Per me è come una figlia che ha sempre bisogno del suo papà accanto” ha spiegato.

Troppo importanti per lui così che li porta anche a letto. Valerio ed i suoi cani dormono insieme come una grande famiglia. “Accanto a loro vivo sereno e tranquillo, come mai lo sono stato in vita mia. Solo così riesco ad affrontare qualsiasi avversità” ha ammesso.

Il nuovo entrato in famiglia è Otello che come fa con tutti gli altri fratellini a quattro zampe, il cantante lo ha mostrato su Instagram. Il suo profilo è tempestato di immagini sue insieme ai suoi cuccioli ed è impossibile non capire quanto lui li ami.