Cani Vip, conoscete i cani di Maria De Filippi? Tutto su Filippa e Ugo

Sono alcuni dei cani vip che poco conosciamo ma con una padroncina molto famosa: si tratta dei cani di Maria De Filippi. Le curiosità su Filippa e Ugo

Lei è il volto della televisione italiana, la regina di Mediaset e non solo. Tutti la amano per il suo modo di raccontare le storie, di saper coinvolgere e attirare l’attenzione. Così nota eppure riservatissima sulla sua vita privata. Parliamo di Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo e notissima presentatrice e autrice tv. I suoi programmi sono un successo indiscusso ma forse pochi sanno che lei altre alla passione per la televisione ha una fissa per gli animali.

Maria ha due cani, Ugo e Filippa, per lei due grandi amori. “Senza Filippa e Ugo non vivo, sono la mia famiglia – ha dichiarato al The Social Post la conduttrice – Per loro divento medico e paziente: faccio punture all’occorrenza, ma quando stanno male soffro da morire”.

Una visione quasi inedita di Maria che rispetto a quanto alcuni possano credere è una grande “tenerona” con gli amici a quattro zampe.

Cani Maria De Filippi, le curiosità su Filippa e Ugo

Le foto di Maria De Filippi insieme ai suoi cani sono rarissime. Come sappiamo la moglie di Costanzo non ha dei profili social e dunque anche i suoi amici a quattro zampe non sono poi così famosi come altri cani vip. Ma c’è uno scatto che è stato molto apprezzato, condiviso sul profilo ufficiale di Amici, la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, dal quale si capisce tutto l’amore che Maria prova per di suoi due cani.

La De Filippi dorme sdraiata sul divano, per il riposino del pomeriggio, attorniata dai suoi due cuccioli. Uno addirittura sembra farle le coccole e le accarezza tutto il viso quasi ad abbracciarla.

Un momento d’intimità molto bello e naturale che ovviamente i fan hanno molto apprezzato. Così bella la foto che l’ha ripresa anche Alfonso Signorini dedicando a Maria e ai suoi cani un editoriale sulla rivista Chi: “Ci sono delle foto che non hanno bisogno di tante parole. E questa è una di quelle” ha scritto il giornalista che ha voluto sottolineare come Maria oltre la sua visione sempre perfetta e un po’ austera, è una donna dal cuore grande.

Maria fin da giovane ha avuto dei cani. “Il primo cane l’ho preso con mio padre e non lo dimenticherò mai, si chiamava Sansone” ha raccontato. Poi è arrivato Ugo che è sopravvissuto a due tumori e in ultimo Filippa, la più piccola della famiglia.