“Bellezza pura” Penelope Cruz e il suo profilo bloccano i social – FOTO

Penelope Cruz cambia look e per chi non se ne fosse ancora accorto mette tutto nero su bianco: il suo profilo è così perfetto che sembra una statua

47 anni e non sentirli. Una delle donne europee più belle e sensuali del pianeta oltre che uno dei grandi nomi del cinema internazionale. Lei è Penelope Cruz, una donna magnifica, che ha trascorso 30 dei suoi anni sul set.

Ha iniziato a soli 17 anni con colui che è il suo grande maestro Pedro Almodóvar. Con il cineasta spagnolo l’attrice ha stretto un forte e lungo sodalizio che la porta fino ai giorni nostri. Proprio con lui sta lavorando ancora una volta per il suo nuovo film.

Una diva con la D maiuscola sempre elegante e di classe, che oltre il successo ha saputo costruire una famiglia bella e solida insieme a suo marito Javier Bardem, sposato nel 2010 con il quale ha messo al mondo due figli.

Un successo senza tempo il suo che tra cinema europeo e set hollywoodiani non si è mai spento. Brilla di luce propria Penelope Cruz anche oggi che non è più una ragazzina. Si è saputa rinnovare e con il suo nuovo look ha lasciato tutti senza parole.

Penelope Cruz, la FOTO di profilo ammalia tutti