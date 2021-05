Elettra Lamborghini, nella puntata di ieri, ha sfoggiato un outfit da capogiro. Un capo di un brand molto amato anche da Kylie Jenner e Giulia De Lellis. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più.

Ieri è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. In studio, come sempre, anche gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Proprio lei, ha indossato un abito da vero capogiro.

La regina del Twerk non perde mai occasione per sfoggiare degli outfit particolarmente costosi, capaci di deliziare davvero chiunque.

Elettra Lamborghini e il suo look da capogiro

Elettra Lamborghini, nella puntata di ieri, ha indossato una bellissima tuta, decisamente attillata, in grado di valorizzare ancora di più le sue forme stratosferiche.

Un abito di un marchio molto noto, amatissimo anche da Kylie Jenner e da Giulia De Lellis. La tuta in questione è del brand Marine Sierre e ha un costo di 440 euro.

Ancora una volta Elettra Lamborghini ha deliziato tutti i suoi fan con i suoi outfit particolari e che danno sempre nell’occhio.

Quest’anno le è stata data l’opportunità di farsi conoscere ancora di più, partecipando al reality Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista. Un ruolo che, a quanto pare, le sta a pennello, visto che non perde mai occasione per dire la sua senza troppi giri di parole.

Non solo Elettra Lamborghini nella puntata di ieri ha impressionato con il suo look. Anche Ilary Blasi, infatti, ha indossato un abito in grado di risaltare i colori della moglie di Francesco Totti. Un abito del brand Rhea Costa che la conduttrice ha impreziosito con degli orecchini Bozart e con delle scarpe del marchio La Silla.

Sembra proprio che all’Isola dei Famosi la bellezza non manchi sicuramente. Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire quali saranno gli outfit scelti dalla Blasi e dalla Lamborghini. Curiosi?