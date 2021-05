Laura Torrisi. L’attrice siciliana ha pubblicato un post su Instagram in cui informa di essere tornata in ospedale per un male che affligge molte donne. Di cosa si tratta e quali sono le sue condizioni

Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Occhi che incantano, colori mediterranei, forme procaci e un talento straordinario. In poche parole questa è una descrizione che calza a pennello all’attrice Laura Torrisi. Classe 1979, nata a Catania ma con la Toscana nel cuore. Ed è proprio a registi originari di questa terra a cui è strettamente legato il suo successo.

Ha esordito in un film che è un piccolo cult, Il Signor Quindici Palle, diretta da Francesco Nuti. Successivamente la ritroviamo nella pellicola Lucignolo dell’esuberante Massimo Ceccherini. Il 2006 è stato l’anno della svolta. Il grande pubblico l’ha conosciuta maggiormente grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione del reality Grande Fratello.

Poi l’incontro con un altro toscanaccio doc che ha inciso fortemente nella sua sfera pubblica e privata. Leonardo Pieraccioni la scelse come protagonista per la pellicola Una moglie bellissima. I due diventarono presto una coppia e nel 2010 hanno dato il benvenuto alla loro primogenita, Martina. Nel 2014 hanno diviso le loro strade, rimanendo in buoni rapporti.

L’attrice ha saputo districarsi abilmente tra piccolo e grande schermo. Ha un canale sempre aperto con i suoi fan su Instagram. Ultimamente li ha aggiornati riguardo un problema di salute che l’affligge da tempo. Di cosa si tratta.

Laura Torrisi: la foto preoccupante dall’ospedale

Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

“Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo.” Con questa frase inizia il lungo post di Laura Torrisi che informa i suoi fan di essere nuovamente in ospedale a causa di un male che affligge molte donne: l’endometriosi. Si tratta, in parole povere, di un accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. Questo comporta dolori acuti, in particolare in concomitanza del periodo mestruale.

“Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare” – continua con ironia l’attrice siciliana, lasciando però spazio all’ottimismo e alla resilienza. Per il futuro prevede certamente un’opportuna convalescenza ma, dopo di essa, solo sorrisi.

Tanta solidarietà dal suo pubblico, soprattutto femminile, che ha subito in parte della stessa patologia: “Anche io tre interventi in due anni”, “Forza bellissima, ti capisco, ne soffro anch’io”, “Forza…auguroni…noi donne possiamo vincere ogni battaglia”.

Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Molti messaggi di sostegno da follower vip. Sandra Milo scrive: “Laura mia adorata, dai, quest’ultima prova da affrontare ancora e poi sarà tutta nuova vita! Sono con te! Ti voglio bene. Un abbraccio virtuale in attesa di poterlo fare realmente in sicurezza quando sarà possibile”. Elisabetta Gregoraci: “Amore, forza”. Emoji di vicinanza lasciate anche da Melissa Satta, Costanza Caracciolo e Paola Turani.