La bella influencer Giulia Cavaglia ha condiviso una foto in cui appare bellissima con un abito blu e il mare alle spalle

Giulia Cavaglia appare bellissima nella sulla ultima foto su Instagram, indossa una tuta aperta sul petto e si rischia d’intravedere il seno. I commenti sono tantissimi e positivi per l’infuencer, “Bellissima”, “Oh amore mio sei stupenda” e ancora “Divina sei la perfezione”. La bella Giulia da come la ricordiamo a Uomini e Donne però è un pò cambiata, il viso e il seno hanno subito qualche ritocco importante.

Giulia Cavaglia cede alla chirurgia

Anche l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne ha ceduto al fascino del bisturi e delle punturine di acido ialuronico. La Cavaglia infatti appare con un petto più formoso e il naso appare più a scivolo e senza più la gobbetta. L’influencer per quanto riguarda il naso ne aveva già parlato, spiegando che era ricorsa alle punture di acido ialuronico tramite rinofiller, per pareggiare una gobbetta che aveva e che non le piaceva. Il web però non è d’accordo con tutti questi ritocchini e nemmeno con il nuovo stile sexy e provocante che l’influencer continua ad esibire sui social. Gli abiti che indossa sono sempre più scollati, gli haters si erano accaniti in particolare durante un pranzo domenicale al quale Giulia si è presentata con un mini abito nero scollattissimo sul seno.

L’hanno attaccata definendola volgare e peggiorata rispetto a prima. Altri commentano “Oramai ogni occasione è buona per far vedere il seno nuovo..vestito non bello dai!”. La Cavaglia però non si è fatta intimorire dai commenti negativi e li ha semplicemente ignorati continuando a fare ciò che sente. L’influencer ad oggi è nuovamente fidanzata con un dj ed ex corteggiatore di Nilufar Addati, Federico Chimirri. I due sono affiatati e innamorati, appaiono in foto romantiche e tenerissime.

Che sia la volta buona per la Cavaglia, dopo la delusioni di Manuel Galiano che aveva scelto a Uomini e Donne. E poi anche Francesco Sole, con il quale sembrava aver ritrovato l’amore e la felicità. E invece si sono lasciati brutalmente con delle dichiarazioni fatte da lei decisamente poco lusinghiere nei confronti di Sole che è stato definito uno “Scroccone”:.