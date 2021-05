“Un anno e mezzo senza farlo” Rita Dalla Chiesa non sta nella pelle

Finalmente anche Rita Dalla Chiesa dopo tantissimo tempo ha potuto fare ciò che non era permesso. La giornalista ha turato un sospiro di sollievo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official)

Finalmente dopo tanto tempo Rita Dalla Chiesa ha riabbracciato la sua famiglia, l’ex conduttrice di Forum è molto legata ai suoi cari. Il rapporto che ha con loro è molto forte e nonostante la distanza fisica per le diverse vite, ognuno è un pezzo importante a modo suo.

Con l’emergenza da Covid19, che ha imposto divieti di spostamento e limitazioni sui rapporti familiari e sociali, la famiglia di Rita Dalla Chiesa è stata molto unita ed ha superato anche queste difficoltà.

LEGGI ANCHE —> Cani Vip, conoscete i cani di Valerio Scanu? Tutto sui figli di Miranda

La famiglia, quel tesoro prezioso che Rita custodisce con le unghie e con i denti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official)

LEGGI ANCHE —> Regina Elisabetta, grande pericolo per la donna: sudditi scioccati

Rita Dalla Chiesa suggella il momento dell’incontro pubblicando un post su Instagram, a giornalista posta una foto dove si intravede un uomo che allunga la mano verso una piccola bambina. Per l’occasione Rita scrive: “Un nonno e la sua nipotina. Finalmente un giorno di felicità, per me, dopo un anno e mezzo che non li vedevo”.

Il rapporto tra Rita e suo fratello Nando (l’uomo in foto) è molto speciale, da bambini hanno vissuto per molti anni in una caserma di Milano, poi si sono ritrovati, uniti dal loro amore, a fronteggiare la morte del padre, Generale Dalla Chiesa, venuto a mancare a causa di un attentato.

Fu proprio il Generale, in una lettera scritta poco prima di morire, a chiedere ad entrambi di volersi sempre bene: “È una raccomandazione che ci aveva fatto mio padre, ‘vogliatevi sempre il bene di ora’, ma per noi era istintivo stare insieme”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Rita e Nando sono sempre stati uniti e lo saranno per sempre, il loro rapporto è molto speciale, si sentono 20-30 volte al giorno, sono stati lontani a causa del Coronavirus ma finalmente dopo tanto tempo si sono riabbracciati.