Valentina Ferragni insieme a qualcuno di molto speciale-FOTO

L’influencer Valentina Ferragni ha condiviso una foto in cui appare sul divano avvinghiata a qualcuno di speciale

Valentina Ferragni ha condiviso una foto su Instagram in cui appare solare e raggiante con in braccio il suo cagnolino Pablo. Nella didascalia ha scritto:”Parole chiave quando sto a casa: comfort e coccole ed è diventato più comodo da quando ho preso i miei nuovi leggings di Diego della Palma”. Insomma un post per mostrare quanto è rilassata, senza perdere l’occasione per fare una sponsorizzazione.

Valentina Ferragni e il suo nuovo marchio made in Italy

La sorella di Chiara Ferragni sta seguendo le sue orme. Ha da poco avviato il suo marchio di gioielli interamente fatti a mano in Toscana. Nelle sue stories ha mostrato il lavoro dietro alla produzione dei suoi orecchini. Si vedono gli artigiani che lavorano a mano ogni singolo pezzo, incastonando i brillantini, tingendoli d’oro 24k. La Ferragni ci tiene a mandare il messaggio che è importante supportare le aziende italiane, specialmente in un momento come questo. Ci tiene a precisare che è tutto fatto a mano con l’impegno e la dedizione di tutti gli artigiani che s’impegnano a realizzare i suoi gioielli.

La linea di Valentina oltre ad essere molto bella e fashion, è prodotta in Italia e questo dimostra ancora una volta la forza dei nostri artigiani. Una produzione nel nostro paese vale molto di più e gli artigiani con il loro lavoro preciso dimostrano che la qualità si garantisce solo con duro lavoro e attenzione ai dettagli. La Ferragni conclude le sue stories informando i suoi followers che sta per rilasciare un’intervista. Probabilmente in merito al suo marchio di gioielli, in serbo ha garantito che ci saranno molte novità con altri prodotti magnifici. Le sorelle Ferragni dimostrano sempre di più un’attenzione importante verso il nostro paese.

Spingono a visitare i luoghi bellissimi che ci sono in Italia investendo nelle nostre aziende, spingono ad affidarsi ad artigiani italiani e marchi italiani. Il loro impegno è ammirevole. La piccola Ferragni ha decisamente seguito il percorso della sorella Chiara con grandissimo successo. Ad oggi su Intagram ha 3,8 milioni di followers.