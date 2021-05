Ambra Angiolini, scatto social inaspettato: i fan sono compiaciuti- Foto

Ambra Angiolini ha pubblicato un tenero scatto per fare gli auguri al figlio Leonardo. Date un’occhiata anche voi al bellissimo post pubblicato dall’attrice. Nel frattempo, continuano le voci che la vogliono in crisi con il fidanzato Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini ha pubblicato uno scatto social per augurare buon compleanno al figlio Leonardo. Uno scatto tenero dove guarda, pazza d’amore, suo figlio.

“Amore a prima ecografia …. scusami se ti guardo ancora così … AUGURI LEO, questo giorno da quindici anni non conosce alba e tramonto, soltanto il tuo viso”, questa la didascalia che accompagna la foto.

“Auguri❤️, tantissimi auguri di buon compleanno a Leonardo ❤️❤️❤️❤️❤️❤️, Auguri ti somiglia tantissimo😍😍, Meraviglioso ❤️❤️❤️”, questi alcuni dei commenti presenti sotto al post. Un giorno speciale, dunque, a cui i fan hanno voluto partecipare per quanto possibile.

Ambra Angiolini: la crisi con Allegri e il rapporto con l’ex Francesco Renga

Nei giorni scorsi abbiamo visto Ambra Angiolini impegnata con la conduzione del concerto del Primo Maggio. Anche quest’anno, è stata lei, insieme a Stefano Fresi, al timone dell’evento.

La Angiolini è stata anche ospite di Domenica In di recente dove Mara Venier ha cercato di sapere qualcosa in più sulla sua situazione sentimentale con Massimiliano Allegri. Dopo diversi tentativi da parte di Mara Venier, la Angiolini ha smentito i gossip sulla crisi con Allegri: “Ma no, non è vero. Sono solo stanca”.

Nell’intervista Mara Venier e Ambra Angiolini hanno parlato di ex fidanzati. In particolare, dopo che Mara ha confessato di volere bene al suo ex Jerry Calà più di prima, la Angiolini ha ammesso di vedere Renga come un figlio: “Ogni tanto lo sgrido anche. Lui si fa sgridare. Quelli non partoriti non hanno diritto di ribellarsi”.

A quanto pare, quindi, non c’è nessuna crisi tra Allegri e Ambra Angiolini. Gli sguardi complici tra Renga e Ambra Angiolini avevano fatto insospettire i fan che avevano subito sperato in un ritorno di fiamma. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori sviluppi sulla situazione sentimentale di Ambra Angiolini.