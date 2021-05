“Bellezza disarmante”. Giulia De Lellis manda in tilt il web con una foto. La bellissima influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato

Giulia De Lellis è una delle influencer è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Ha esordito cinque anni fa a Uomini e Donne, dove decise di partecipare per corteggiare Andrea Damante, che perse subito la testa per lei quando la vide arrivare. Da lì hanno dato vita ad una storia che ha fatto sognare milioni di telespettatori per diverso tempo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Giulia De Lellis e fa impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c on d i vi s o d a G i u li a (@ g i u l ia d e l e l lis103)

Giulia in questi anni ha conquistato tantissime persone, diventando così il volto più conosciuto uscito dal programma dell’ultimo decennio. Tutte vogliono essere lei, è diventata un modello di ispirazione per molte ex corteggiatrici e in tante tendono ad imitarla. La sua storia d’amore è finita lo scorso anno con Andrea, dopo diversi tira e molla, e ha ritrovato la felicità al fianco di Carlo Beretta con cui le cose vanno sempre di più a gonfie vele.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Anche il lavoro va benissimo: quest’anno Giulia ha raggiunto un traguardo importantissimo, ha esordito come attrice e adesso il suo progetto con Love Island è agli sgoccioli, dove la vedremo anche nelle vesti di conduttrice. Un anno davvero importante per lei, nonostante la pandemia è riuscita a fare tante cose importanti che la porteranno davvero lontano.