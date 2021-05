Denise Pipitone, ispezioni nella casa di Anna Corona: nuova macabra pista

Il caso di Denise Pipitone è stato riaperto nuovamente. In corso ispezioni dell’abitazione dell’ex moglie del padre della piccola.

Aggiornamenti per il caso di Denise Pipitone. Sono in corso le ispezioni da parte dei carabinieri della scientifica di Trapani. Le analisi si stanno tenendo nella casa in cui viveva Anna Corona, l’ex moglie Pietro Pulizzi, il padre biologico di Denise. L’abitazione è situata a Mazara del Vallo in via Pirandello.

La Corona è madre di Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise. Quest’ultima era stata accusata di sequestro di persona per poi essere assolta al terzo grado di giudizio. La Procura di Marsala ha indetto il sopralluogo per oggi.

LEGGI ANCHE > Denise Pipitone, la clamorosa decisione della Procura di Marsala

Denise Pipitone: macabra ipotesi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piera Maggio♡ Official Account (@missingdenisepipitone)

LEGGI ANCHE > Piera Maggio, madre di Denise Pipitone rivela un segreto: “Li conosciamo…”

Scomparsa il 1 settembre del 2004, innumerevoli i tentativi di ricerca della piccola Denise. La sua famiglia non ha mai perso le speranza di ritrovarla. Negli ultimi mesi il caso si è riaperto a seguito dell’ipotesi che una ragazza russa fosse la Pipitone. Ipotesi alla fine non veritiera.

Di recente il caso si è di nuovo riaperto per la volontà dei magistrati. Il sopraluogo di oggi è stato programmato per eseguire accertamenti. A seguito di alcune allarmanti segnalazioni in ballo il timore della possibile presenza del cadavere della piccola nascosto da un muro creato ad hoc. I carabinieri stanno eseguendo le indagini scientifiche per accertare la veridicità di questa ipotesi.

Una persona anonima avrebbe infatti menzionato una botola e alcuni lavori sospetti nella casa di Anna Corona.

Le forze dell’ordine avevano già ispezionato la casa nel 2004. Quando si persero le tracce di Denise si ipotizzò che la ex moglie di Pietro Pulizzi, insieme alla figlia Jessica, avesse messo in atto un terribile piano al fine di vendicarsi. Pista poi caduta con l’assoluzione della sorellastra. Tuttavia nuovi indizi riportano su questa strada.

Un nuovo fascicolo è stato aperto. Il procuratore Vincenzo Pantaleo e il giudice di Sassari, ex pubblico ministero, Maria Angiolini hanno riesaminato le vecchie indagini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piera Maggio♡ Official Account (@missingdenisepipitone)

Le nuove indagini sono volte a indagare i dubbi insorti durante la pista del 2004. Intanto dai profili social della madre di Denise appare la comunicazione che proprio questa sera si terrà un manifestazione dedicata alla piccola.