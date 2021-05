“Strepitoso capolavoro”, look da capogiro per Eleonora Incardona -FOTO

Da influencer a conduttrice, Eleonora Incardona è salita a bordo e la televisione non può più fare a meno di lei

Seguita da mezzo milione di follower, Eleonora Incardona ha appena iniziato la scalata del successo. Da influencer a conduttrice, per lei il passo è stato breve ed oggi si ritrova a presentare il programma Sport Italia e il pubblico già la adora. Non c’è voluto molto per conquistare i telespettatori: bellezza, naturalezza e spontaneità. Tutte le caratteristiche che alla ragazza non mancano. Lo sport è una delle sue priorità e su Instagram mostra la sua abilità da fitness woman a golfista. E’ una vera forza!

