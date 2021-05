Elisa Maino, statuaria immersa in una piscina, la vista è mozzafiato-FOTO

La bella Elisa Maino appare su Instgram immersa in una piscina, il luogo è meraviglioso e unico

Elisa Maino, l’influencer di 18 anni che ha conquistato il web. La giovane classe 2003, si è fatta conoscere sul web grazie alla piattaforma Tik Tok con i suoi video musicali ballati e cantati. Ha raggiunto presto un milione di followers battendo ogni record per una ragazza della sua età. Piano piano si è fatta spazio su Youtube e Instagram. Ad oggi i suoi numeri sono duplicati, su Instagram ha 2,6 milioni di followers e su Tik Tok ne ha ben 5,6 milioni. Anche sul canale di Youtube non scherza, ne vanta 700 mila.

Elisa Maino la foto in piscina con vista mozzafiato

L’influencer ha bruciato tutte le tappe possibili immaginabili, oltre ad avere un successo immenso sui social, ha avuto la possibilità di sfilare sul red carpet del Festival di Venezia. Un’onore e un’opportunità che raramente capita ad una giovane come lei, oltretutto non essendo nemmeno un’attrice. La Maino su Instagram appare incantevole e mozzafiato, recentemente ha condiviso una foto in cui è immersa in una piscina con alle spalle una montagna maestosa. Nella didascalia ha scritto:“Respira questa libertà”. I commenti sotto al post sono tantissimi, tutti positivi.

“Il tuo fisico”, “Sei bellissima”, “Troppa bellezza in una sola foto”. Se è vero che il successo lo ha ottenuto da sola, la mamma è sempre il punto di forza di ognuno e anche in questo caso la Maino ci tiene a ricordare quanto sia importante per lei. Le ha voluto dedicare un post dolcissimo:“Quest’anno più che mai la vita ci ha messo di fronte a delle sfide e ho realizzato quanto sia importante per me il supporto di mia mamma. Mi ha insegnato i valori più importanti della mia vita e anche a non arrendermi mai. In occasione della festa della mamma ho deciso di farle un piccolo pensiero”.

I traguardi raggiunti dalla giovane sono impressionanti, addirittura a febbraio la Maino ha potuto intervistare una grandissima stilista italiana, Alberta Ferretti sul suo canale Tik Tok. Ancora una volta lei è la dimostrazione del potere che i social network hanno raggiunto in questi anni. La vastità di persone che raggiungono questi giovanissimi influencer è davvero impressionante. Tutto merito della genuinità e del coraggio di mettersi in gioco.