Chi è Anna di “Buongiorno, mamma!”: vita privata e carriera di Maria Chiara Giannetta

È attualmente impegnata nella fiction di Canale 5 “Buongiorno, mamma!” nella quale interpreta il personaggio di Anna: scopriamo qualcosa in più su Maria Chiara Giannetta

Ogni mercoledì sera su Canale 5 va in onda la fiction “Buongiorno, mamma!” che racconta la storia della famiglia Borghi la cui vita viene sconvolta da un evento tragico. Il padre, Guido, è interpretato da Raoul Bova che recita accanto a Maria Chiara Giannetta nel ruolo della moglie Anna. Un’attrice conosciuta al grande pubblico che nonostante la sua giovane età ha avuto modo di prendere parte ad alcune serie di successo. Ma non solo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita professionale e privata.

Chi è Maria Chiara Giannetta, biografia e carriera

La passione per la recitazione porta Maria Chiara Giannetta a iniziare a studiare quando era poco più che una bambina, emergendo in piccoli spettacoli teatrali già in giovanissima età. È proprio in teatro che inizia a muovere i primi passi e dove a 19 anni, dopo essersi diplomata al Centro sperimentale di fotografia della Capitale, prende parte allo spettacolo “Chicago“. Il debutto in televisione avverrà invece nel 2014 quando viene scelta per una breve apparizione nel cast di “Don Matteo“.

Da quel momento per lei si spalancano le porte della Rai e, parallelamente a impegni teatrali, inizia a essere sempre più presente nel palinsesto. “L’Allieva“, “Un passo dal cielo“, “Che Dio ci aiuti“, sono solo alcuni titoli di fiction che l’hanno vista tra i loro protagonisti. Il grande pubblico avrà modo di rivederla dove tutto ebbe inizio: nel 2018 ritorna in “Don Matteo” interpretando il ruolo di Anna Olivieri. Una grande responsabilità per lei poiché ha rappresentato il primo capitano dei Carabinieri donna che la serie abbia mai avuto.

Non solo teatro e televisione ma anche cinema, l’attrice ha avuto modo di mostrare il suo talento anche sul grande schermo. Il suo ultimo film, “Bentornato Presidente“, risale al 2019.

Maria Chiara è una persona estremamente riservata che ha sempre preferito tenere lontano dai riflettori la propria vita privata. Per questo motivo ad oggi non si conoscono dettagli sulle sue relazioni, passate o attuali.