Dopo il successo di Clubhouse anche Instagram avrà le sue dirette audio

Anche Instagram avrà le sue dirette audio. Dopo la nascita di Clubhouse e l’introduzione su Facebook, anche il “social di foto” si adegua.

Arriva una novità nel social più famoso di foto: anche Instagram avrà le sue dirette audio. Dopo l’introduzione su Facebook, anche la piattaforma di Mark Zuckerberg si è adeguato. Il primo ad apportare questa novità di successo è stato Clubhouse. Sono tantissimi i ragazzi che tramite la voce si sono riuniti da varie parti del mondo per confrontarsi ed esprimere i propri pensieri. Diversi gli argomenti da trattare, ma anche tanto successo per la piattaforma. Ecco perchè anche Instagram ha deciso di adeguarsi, così da non perdere followers ma anzi attirarne di nuovi, rendendo il social più completo.

La nuova funzione su Instagram sarà disponibile sia per IOS che per Android

Il social Instagram si evolve e introduce per i suoi followers nuove funzionalità. L’applicazione presente sia su IOS che su Android avrà presto un nuovo aggiornamento. Nuove Live che però non costringeranno gli utenti a tenere le fotocamere attive, ma bensì si potrà lasciare aperto solo il microfono per usare esclusivamente la voce. Ma quante persone potranno collegarsi nello stesso momento? Saranno 4 gli utenti che potranno collegarsi contemporaneamente. Aumentano quindi da 2 a 4 le persone che potranno intrattenere una conversazione.

Un’ulteriore novità sarà quella che gli audio delle conversazione potranno essere salvati, in modo da essere ascoltati in un secondo momento. Inoltre sarà anche consentito disattivare l’audio, oltre che la telecamera. Il mondo dei social è in continua evoluzione e per stare al passo con la tecnologia servono sempre nuove idee che possano attirare gli appassionati.