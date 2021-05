Elisa Isoardi svela il suo futuro: cosa condurrà prossimamente

Dopo l’Isola dei famosi, Elisa Isoardi ha svelato alcune rivelazioni sul suo futuro. E’ emerso che potrebbe assumere un nuovo ruolo prossimamente.

Elisa Isoardi ha detto addio all’Isola dei Famosi. Un’uscita che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. La bella conduttrice aveva infatti tutte le chance per vincere. Ma a causa di un’incidente a un occhio è stata costretta a fermarsi.

L’inarrestabile Isoardi è dovuta uscire di scena. Un incidente con una brace ha messo a rischio la sua vista. Pertanto è dovuta partire per effettuare accertamenti più approfonditi.

Una volta uscita dal game show ha rivelato come sia stata entusiasta fin da subito per questa avventura. Per lei ha rappresentato una nuova opportunità. Poi ha commentato di non aver vissuto troppo male la fame nonostante abbia perso 10 kg.

Elisa Isoardi: nuova prospettiva in arrivo

Ripresa dopo l’abbandona dell’Isola dei Famosi, Elisa si è mostrata in splendida forma sui social. Tolta la benda all’occhio è tornata sugli schermi ancora più radiosa di prima. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere selezionata per diventare conduttrice di Mediaset.

“Lo vedrei con molto piacere. L’idea di chiedermi di partecipare a L’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista a Silvia Toffanin a Verissimo. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”, il commento di Elisa.

Intanto ieri sera è apparsa negli studi dell’Isola dei Famosi per la quattordicesima puntata. Indosso un abito bianco mozzafiato, con la sua bellezza ha lasciato il pubblico senza parole.