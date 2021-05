Leonardo Pieraccioni: la terribile notizia e l’immenso dolore per la perdita

Una terribile notizia per Leonardo Pieraccioni: il dolore per la perdita di una vita pronta a sbocciare non ha fine.

Il celebre attore, regista e comico toscano, Leonardo Pieraccioni, ha voluto esporsi in prima linea nella serata di ieri, attraverso gli autori della trasmissione Rai di “Che Tempo Che Fa“, dopo la terribile notizia propagatasi nella penisola scuotendo la coscienza dei suoi abitanti in queste ultime ore, e soprattutto “vista la sua età e la modalità dell’incidente“.

“La vita a vent’anni dovrebbe essere e continuare così, come una festa“, ha espresso così il suo toccante parere l’artista. Pieraccioni aveva infatti avuto il piacere di lavorare a stretto contatto con la ragazza, e di conoscere la sua meravigliosa spensieratezza, durante le riprese di un film. La giovane era apparsa nel ruolo di comparsa nella commedia del regista, uscita nelle sale nel 2008, di “Se son rose“.

Leonardo Pieraccioni: “non ci sono parole”, l’immenso dolore per la perdita

La giovane è morta mentre svolgeva il suo lavoro. Questa è stata la sua unica “colpa”. L’accaduto è avvenuto in un’azienda tessile situata nella cittadina di Montemurlo. Privando della sua vita una ragazza di soli ventidue anni. Si tratta di Luana D’Orazio, giovane mamma di un bimbo di cinque anni. Secondo il parere dell’artista “non ci sono parole” per spiegare il dolore che una simile disgrazia porta con sé. Una morte ingiusta, un destino che deve restare inammissibile.

“Il ricordo di quella scena di una festa spensierata di ventenni aggiunge ancora più dolore“, continua l’attore nel post pubblicato su Instagram dal programma in onda tutte le sere, guidato dai conduttori Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

“Per quanto possa servire, mando un abbraccio fortissimo alla sua famiglia”, conclude così il suo commovente pensiero in omaggio dell’ennesima vittima sul lavoro. Per cui adesso, stando alle ultime novità sul caso, la Polizia Giudiziaria avrebbe identificato due persone incriminate come principali responsabili per la terribile e prematura scomparsa della ragazza.