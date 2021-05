“Accattivante” Monica Bertini, la FOTO del décolleté più bello del mondo

Lo sguardo della bellissima Monica Bertini è pura magia, poi in bella mostra il décolleté più bello del mondo: è accattivante.

Direttamente da Milano si accendono i riflettori sulla vita privata della bellissima giornalista e conduttrice televisiva, Monica Bertini. In primo piano appare sempre la sua vena sportiva, amata dai fedeli telespettatori. Un’energia positiva che sovrasta tutto il resto e che quest’oggi sembra riflettersi nel panorama naturale alle sue spalle.

La conduttrice romagnola, nata sotto il segno del Toro, in seguito alla sua ultima esperienza con la trasmissione in onda su Italia 1, di “Pressing Serie A“, si appresta ad aggiornare i suoi fan sulle ultime novità. Ecco l’entusiasmante primo piano che ha rapito il suo pubblico di questa mattina.

Monica Bertini, “superba” nel panorama naturale: zoom sul décolleté mozzafiato

Si inquadra con grande successo dal basso la giornalista, dopo aver festeggiato l’inizio di una nuova epoca per la A.S Roma nelle sue storie durante la giornata di ieri. Sicuramente la notizia dell’ingaggio di José Mourinho per la squadra dalla maglia giallorossa è stato un grande sospiro di sollievo, e la sorprendente notizia sembrerebbe perciò aver colpito anche l’attenzione della conduttrice.

Per quel che riguarda invece questo suo ritratto, immortalato nel panorama naturale sconosciuto alle sue spalle, denota un’immensa positività. Qualità immediatamente colta dai suoi ammiratori, che non tardano a sottolineare la sua bellezza a 360°. Nonostante il suo volto sapientemente coperto, gli occhi di Monica sembrano parlare. “Anche con la mascherina… Sempre infinitamente BELLISSIMA💘😘🌹”.

Inoltre, per concludere, ci sarà anche chi noterà un altro importante cambiamento nella sua routine. Si tratta del nuovo look della conduttrice Mediaset esibito proprio per l’occasione di oggi. Un fan si accorgerà della novità e la sottolineerà tra i molteplici commenti, già rilasciati in seguito allo scatto. “Strepitosa con questo nuovo hair look 😍“.