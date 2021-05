E’ incontenibile con la sua rivelazione a sessant’anni il celebre showman Carlo Conti: sorprende con un dettaglio molto intimo.

Dopo aver compiuto i suoi sessant’anni lo scorso 13 marzo, l’amato showman di origini toscane, Carlo Conti, ha deciso di svelare inaspettatamente al grande pubblico un dettaglio di fondamentale importanza per la sua esistenza.

La notizia proviene in maniera inedita e con altrettanto clamore dalla penna del settimanale dedicato alle celebrità di “TV Sorrisi e Canzoni“. In edicola a partire dalla giornata di ieri, 4 maggio. Le parole di Carlo ripercorrono la sua carriera fino a focalizzare tutta la loro attenzione su un oggetto in particolare. Un’ossessione che lo ha accompagnato fino ad oggi e che ha finalmente deciso di mostrare ai suoi fan. Si tratta di una parte infinitamente intima della sua fanciullezza, e non solo…

Carlo Conti e la sua intima rivelazione: “è nato tutto da qui”

Il conduttore ha spiegato a cuore aperto, nello spazio ritagliato per lui nella rivista, come fin dalla sua prima gioventù preservasse con cura un sogno nel cassetto. Quello di avere soltanto per sé un oggetto che rappresentava fin da quel momento la sua più grande passione. Un sogno che poi nel corso degli anni è divenuto anche in maniera tangibile il suo quotidiano.

Fin dalla tenera età, infatti Carlo, racconta di essersi interessato con gioiosa avidità al vasto panorama musicale quanto alla musica stessa. Dall’oggetto in questione “è nato tutto” la sua passione per la musica, “il lavoro alla radio […] fino a Sanremo“. Sebbene proprio “da piccolo“, svelerà più tardi, non aveva la possibilità di permettersi ciò che realmente desiderava.

E per tal motivo sogna da tempo immemore di possedere un mangiadischi tutto suo. Ma il curioso racconto per fortuna non termina qui: “il mio vicino di casa ce l’aveva, usavo il suo”. Poi, però, il giorno del suo sessantesimo compleanno Carlo ha deciso di farsi un vero regalo. Procedendo con il miracoloso acquisto online di “un mangiadischi originale degli Anni ’60“.